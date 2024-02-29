ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’ye karşı iş birliğini sürdürecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yul ile ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldi.



Blinken, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Güney Kore ve ABD ortaklığının “hiç olmadığı kadar güçlü” olduğunu belirterek, “Bunu hem ikili bazda, hem bölgesel bazda hem de küresel bazda söyleyebilirim. Bunun en büyük nedeni Kore'nin her üç alanda da gösterdiği ve ABD'nin de minnettar olduğu olağanüstü liderliktir” dedi.



Cho ise, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve ABD Başkanı Joe Biden’ın gerçekleştirdiği 5 başarılı toplantıyla iki ülke arasındaki ittifakı kapsamlı bir stratejik ittifak olarak genişletme kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.



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Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, bölgesel ve küresel zorluklar karşısında ülkesinin ve ABD’nin her zaman birlikte hareket ettiğinin altını çizdi.



Cho, “Kuzey Kore'nin giderek artan provokatif söylemlerini ve Rusya'ya mühimmat ve balistik füze ihracatı da dahil olmak üzere BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal eden eylemlerini kınama konusunda hemfikiriz. Ukrayna'yı destekleme konusunda birlikte hareket etmeye devam ediyoruz. Husi saldırılarını kınıyor, Aden Körfezi'nde seyrüsefer hak ve özgürlüğünü korumak için birlikte çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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Açıklamada küresel kapsamlı stratejik ittifakın bir parçası olarak iki ülkenin iş birliğinin iklim güvenliği, yapay zeka, kuantum teknolojisi, uzay araştırmaları ve diğer ileri teknolojiler de dahil olmak üzere kilit alanları kapsayacak şekilde genişlediği bildirildi.



Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki üçlü ittifakın önemine dikkat çeken Cho, bu konuda önemli adımlar atıldığını da sözlerine ekledi.

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Cho, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ise birçok farklı konuyu masaya yatırdıklarını belirterek, “Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze tehditlerinin arttığı bu dönemde Kuzey Kore'nin provokasyonlarıyla kararlı bir şekilde mücadele etme, Pyongyang'ın yasadışı fon tedariğini engelleme çabalarını sürdürme ve insan haklarına yönelik çabalar konusunda iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldık” diye konuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin