G20 Zirvesi'nde Güney Kore'den Kuzey'e karşı ortak olma çağrısı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, G20 zirvesinde Kuzey'in askeri faaliyetlerine karşı ortak tepki çağrısısında bulundu.



Yonhap'ın Bakanlık açıklamasına dayandırılan haberine göre, Cho, çağrısını 21 ve 22 Şubat'ta Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptı.



Cho, Kuzey Kore ile Rusya arasında artan askeri işbirliğinin yanı sıra Pyongyang'ın "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal eden" askeri faaliyetlerine yanıt vermek için ortak çaba gösterilmesi ve aktif rol alınması çağrısında bulundu.



Bakan Cho, Rusya ile savaşın ciddi etkilediği Ukrayna'nın yeniden inşa çabalarına destek olma konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini yineledi.



G20 ülkelerini jeopolitik çatışmanın ötesine de bakmaya çağıran Cho, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm gibi konularda da işbirliği gerektiğini vurguladı.



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