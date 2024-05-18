ABD ve İran'dan gizli toplantı! Gündem Ortadoğu'daki gerilim

İsrail'de İbranice yayın yapan "Walla" haber sitesinin adını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde, "(14 Mayıs) Salı günü ABD ve İran Ortadoğu'daki gerilime ilişkin Umman'da gizli görüşmelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.



Gizli görüşmelere ABD tarafından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile İran Özel Temsilcisi Abram Paley'in katıldığı belirtilirken, İran tarafına ilişkin ise bilgi verilmedi.



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Bu görüşmenin, Umman'da ocak ayında yapılan benzer bir toplantıdan bu yana iki taraf arasındaki ilk dolaylı müzakere turu olduğu aktarıldı.



Dolaylı müzakerelerin Umman'ın arabuluculuğunda İran'ın İsrail'e saldırmasından yaklaşık bir ay sonra gerçekleştirildiğine dikkati çekilerek, ABD yönetiminin Orta Doğu'daki krizin bölgesel bir savaşa dönüşmesini engellemeye çalıştığı ifade edildi.



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