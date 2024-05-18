ABD ve İran'dan gizli toplantı! Gündem Ortadoğu'daki gerilim

ABD ve İran'dan temsilcilerin birkaç gün önce Umman'da Ortadoğu'daki gerilimi kontrol altına almak için "gizli bir toplantı" yaptığı belirtildi.

ABD ve İran'dan gizli toplantı! Gündem Ortadoğu'daki gerilim

İsrail'de İbranice yayın yapan "Walla" haber sitesinin adını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde, "(14 Mayıs) Salı günü ve 'daki gerilime ilişkin Umman'da gizli görüşmelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Gizli görüşmelere ABD tarafından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile İran Özel Temsilcisi Abram Paley'in katıldığı belirtilirken, İran tarafına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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Bu görüşmenin, Umman'da ocak ayında yapılan benzer bir toplantıdan bu yana iki taraf arasındaki ilk dolaylı müzakere turu olduğu aktarıldı.

Dolaylı müzakerelerin Umman'ın arabuluculuğunda 'ın İsrail'e saldırmasından yaklaşık bir ay sonra gerçekleştirildiğine dikkati çekilerek, yönetiminin Orta Doğu'daki krizin bölgesel bir savaşa dönüşmesini engellemeye çalıştığı ifade edildi.

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'nin, 'ın bölgedeki vekilleri ve müttefikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğuna inandığı, bu gruplar arasında Lübnan'daki Hizbullah, Suriye ve Irak'ta ABD kuvvetlerine saldırılar düzenleyen milisler ve hâlen Kızıldeniz'de gemilere saldıran Yemen'deki Husilerin yer aldığı kaydedildi.

Görüşmelerde, söz konusu saldırıların İran ve bölgedeki işbirlikçileri üzerinde ne gibi sonuçları olabileceğini açıklayan ABD'nin, İran'ın nükleer programını ilerletmesinden duyduğu endişeyi de dile getirdiği aktarıldı.

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