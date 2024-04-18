ABD ve İsrail Refah operasyonunu görüşecek

ABD ve İsrail, İran gerginliği sürerken Refah operasyonunu konuşacak.

İki ABD'li yetkili'nin Axios haber ajansına bildirdiğine göre, Washington ve Tel Aviv, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine olası bir İsrail operasyonu hakkında üst düzey bir çevrimiçi toplantı yapacak.

İsrail, İran'ın 13 Nisan'daki hava saldırısının ardından Refah operasyonunu ertelediğini duyurmuştu.

ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin İsrail'in Refah'ı işgal etmesinin büyük sivil kayıplara yol açacağından hala endişe duyduğunu söyledi.

Öte yandan habere göre yetkililer, Biden yönetiminin, İsrail'in misilleme olarak İran'ı vurmayı reddetmesi halinde, Refah'ta bir operasyona yeşil ışık yaktığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

Bu toplantı son haftalarda iki yönetim arasında yapılan ikinci toplantı olacak. Bu hafta Washington'da yapılması planlanan yüz yüze görüşme İran saldırısı nedeniyle ertelenmişti.

Toplantıda, ABD tarafına Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan liderlik edecek.

İsrail'i ise Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi temsil edecek.

