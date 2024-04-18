ABD ve İngiltere'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'a yönelik yeni yaptırımların 13 Nisan saldırısında kullanılan "Shahed" İHA'larının motorları da dahil olmak üzere İHA üretimini sağlayan 16 kişi ve iki kuruluşu hedef aldığı belirtildi.



Bakanlık ayrıca, İran'ın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Khuzestan Steel Company'ye (KSC) çelik üretimi için bileşen malzemeleri sağlayan veya KSC'nin çelik ürünlerini satın alan beş şirketin tespit edildiğini açıkladı.



Açıklamada ayrıca, Devrim Muhafızları'nı maddi olarak desteklediği söylenen İranlı otomobil üreticisi Bahman Group'un üç yan kuruluşunun da hedef alındığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e nükleer uyarısı Haberi Görüntüle İNGİLTERE'DEN 13 KURULUŞA YAPTIRIM



ABD'nin yaptırımlarıyla eş zamanlı olarak İngiltere de İran'ın İHA ve balistik füze endüstrilerinde yer alan çeşitli askeri kuruluşlarını hedef alan yaptırımlar uyguladı.



İngiltere, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı ve Devrim Muhafızları Donanması (IRGC) da dahil olmak üzere İran'ın askeri birimlerine yaptırımlar açıkladı.



Resmi açıklamada, İngiliz yaptırımlarının toplamda 13 kuruluş veya kişiyi hedef aldığı belirtildi.

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Avrupa Birliği liderleri de ayrıca Tahran'ın İsrail'e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısının ardından İran'a yönelik yaptırımları artırma kararı aldı.



Tahran, 13 Nisan'daki "Gerçek Vaat Operasyonu"nu, İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıya misilleme olarak başlattığını açıkladı.



İsrail misilleme yapacağını söylerken, İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey bir komutanı İran'ın İsrail tehditlerinin ardından "nükleer doktrinini" gözden geçirebileceğini söyledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin