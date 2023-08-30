ABD ve Kosta Rika arasında 17 yıl sonra bir ilk: İki lider görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves ile başkent Washington'da bir araya geldi. Kosta Rika devlet başkanı, en son 2006'da George W. Bush döneminde Beyaz Saray'da ağırlanmıştı.

ABD ve Kosta Rika arasında 17 yıl sonra bir ilk: İki lider görüştü

Chaves'i Beyaz Saray'da ağırlayan Biden, iki arasındaki "ortak vizyona" vurgu yaptı.

Biden, Oval ofisteki görüşmede, "Daha fazla fırsat, özgürlük ve eşitliğin olduğu ve açıkçası tüm halkımız için haysiyetin olduğu bir gelecek vizyonunu paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kosta Rika Devlet Başkanı Chaves de iki ülke arasında derinleşen güvenlik iş birliği için teşekkür ederek, organize suçlarla mücadele konusunda Biden'ın desteğini istedi.

Kameraların karşısındaki kısa açıklamalardan sonra iki liderin, düzensiz göçmenler konusu başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve ekonomik sorunları ele aldığı kaydedildi.

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika devlet başkanı, en son 2006'da George W. Bush döneminde Beyaz Saray'da ağırlanmıştı.

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