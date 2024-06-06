ABD ve ülkelerden ortak ateşkes açıklaması: İsrail ve Hamas'a "son ödünleri verin" çağrısı yaptılar

Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes planlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray'a göre Arjantin, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya ve Tayland liderlerinden Gazze konusunda ortak açıklama yapıldı.



Açıklamada ülkeler, Hamas'a, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgede kalıcı bir ateşkes için yaptığı öneriyi kabul etmesi çağrısında bulundu.



Ülkelerin ateşkese doğru gı̇dı̇şı̇ tamamen desteklediğini bildiren Beyaz Saray, "31 Mayıs'ta Biden tarafından belı̇rtı̇ldı̇ğı̇ gı̇bı̇ rehı̇nelerı̇n serbest bırakılması anlaşması şı̇mdı̇ masada" diye ekledi.



Beyaz Saray'ın bildirdiğine göre ortak açıklamadai, İsraı̇l ve Hamas lı̇derlerı̇ne, anlaşmanın tamamlanması ı̇çı̇n gereklı̇ olan son ödünlerı̇ vermelerı̇ çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Bu belirleyici anda, İsrail ve Hamas liderlerini bu anlaşmayı tamamlamak için gereken her türlü nihai tavizi vermeye çağırıyoruz” denildi.