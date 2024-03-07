ABD ve Ürdün'den Gazze’ye havadan üçüncü yardım operasyonu

ABD ve Ürdün, düzenledikleri üçüncü ortak operasyonla Gazze Şeridi’ne havadan yardım ulaştırdı.

ABD ve Ürdün'den Gazze’ye havadan üçüncü yardım operasyonu

İsrail'in abluka altına aldığı Şeridi'ne havadan insani yardımlar sağlanmaya devam ediyor.

ve , düzenledikleri üçüncü ortak operasyonla Gazze Şeridi’ne havadan yardım ulaştırdı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "ABD C-130'ları 38 binden fazla öğün yemek bırakarak, Gazze'nin kuzeyine hayat kurtarıcı insani yardım sağladı ve sivillerin kritik yardımlara erişimini mümkün kıldı" ifadeleri kullanıldı.

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