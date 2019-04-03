ABD Missouri'de idam mahkumu Russell Bucklew, doğuştan gelen hastalığı nedeniyle boğazı, boynu ve burnundaki urların zehirli iğneyle infaz edilmesi halinde patyabileceğini ve çok acı çekeceğini belirterek gazla infaz edilme talebinde bulundu.

Yüksek Mahkeme, bu isteği 4'e karşı 5 oyla reddetti. Kararda, "Anayasanın mahkumlara acı çekmeden ölme garantisi vermediği" belirtildi.

'NASIL ACISIZ ÖLECEĞİNİ KANITLA'



ABD Başkanı Trump tarafından 2017'de atanan yargıç Neil Gorsuch, yasalara göre mahkumların başka bir infaz yöntemiyle daha az acı çekeceklerini kanıtlaması gerektiğini, Bucklew'ın bunu yapamadığını söyledi. Yargıç ayrıca bunun bir oyalama taktiği olduğunu belirtti.

50 yaşındaki mahkum, 1996'da eski kız arkadaşı, kız arkadaşının sevgilisi ve 6 yaşındaki oğlunu öldürmek suçundan idama mahkum edilmişti.

