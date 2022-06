ABD Yüksek Mahkemesi'nden silah taşımayı zorlaştıran düzenlemeye iptal

ABD Yüksek Mahkemesi, New York eyaletinin sivillerin silah taşımasını kısıtlamaya yönelik kararını Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.



Son günlerde artan silahlı şiddet olaylarıyla silah düzenlemelerinin gündeme geldiği ABD'de Yüksek Mahkeme, bugün tartışmalı bir karara imza attı.



New York eyaletinin, kişilerin tabanca taşımasına belirli düzenlemeler ve kısıtlamalar getirdiği kararı değerlendiren mahkeme, 3'e karşı 6 oy ile düzenlemeyi iptal etti.



Yüksek Mahkeme'deki 6 muhafazakar yargıcın oyuyla alınan karara karşı çıkan 3 liberal yargıç ise muhafazakarları bu kararın "ölümcül sonuçlarını düşünmemekle" suçladı.



"BU KARAR HEPİMİZİ KORKUYA SÜRÜKLEMİŞTİR"



Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, kararın açıklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 1911'de New York eyaletinin, silah taşımak isteyen kişilerden buna ihtiyacı olduğuna dair belge talep ettiğini aktardı.



Yüksek Mahkeme'nin 100 yıldan daha uzun süre sonra, New York'un, vatandaşlarını korumak için aldığı kararı iptal etmeyi seçtiğini belirten Biden, "Bu karar, hem sağduyu ile hem de anayasa ile uyuşmamaktadır ve hepimizi korkuya sürüklemiştir." ifadelerini kullandı.



Biden, Uvalde ve Buffalo'daki silahlı saldırıların ardından, silahlı şiddeti azaltmak için elinden geleni yapma sözü verdiğini anımsatarak, "Tüm eyaletleri, vatandaşlarını silahlı şiddetten korumak için sağduyulu kanunlar yapmaya ve bunları uygulamaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.



ABD vatandaşlarına silah edinme hakkı tanıyan Anayasa'nın 2. Ek Maddesinin mutlak olmadığını belirten Biden, tüm ülkeyi silahlı şiddete karşı durmak için sesini yükseltmeye davet etti.