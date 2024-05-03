Hizbullah açıkladı: İsrail ordusuna ait kışla hedef alındı

Hizbullah, Lübnan sınırında bulunan İsrail ordusuna ait kışlaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah açıkladı: İsrail ordusuna ait kışla hedef alındı

Hizbullah'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güney sınırına yakın bir bölgede bulunan ordusunun 91'inci Tümen karargahının roketle doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan, İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 3 bölgeye hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.

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