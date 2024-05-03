İsrail basını: Ordu ve Netanyahu arasında "tehlikeli bir anlaşmazlık" var

İsrail basını, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları süreciyle ilgili Başbakan Binyamin Netanyahu ve güvenlik yetkilileri arasında "tehlikeli bir anlaşmazlık" olduğunu bildirdi.

İsrail basını: Ordu ve Netanyahu arasında "tehlikeli bir anlaşmazlık" var
Şifa Hastanesi'nin yakınlarında devriye görevindeki İsrail askerleri (Reuters)

Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan haberde, İsrail güvenlik yetkililerinin, Netanyahu'nun "'deki kazanımları" tehlikeye attığı görüşünde oldukları kaydedildi.

"Esir takası, savaş sonrası süreç, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı, Lübnan sınırında Hizbullah'la devam eden gerilim ve Gazze savaşına tahsis edilen savunma bütçesi" konularında "tehlikeli bir anlaşmazlık olduğu" aktarılan haberde, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileri ile Netanyahu arasındaki anlaşmazlıkların son haftalarda arttığına işaret edildi.

Söz konusu haberde, Genelkurmay Başkanı'nın birçok kez Refah'a girme kararı aldığı ancak Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'ın baskılarıyla kararlılık gösteremediği iddia edildi.

Güvenlik yetkililerinin "Hamas'ı yenme ve Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştırarak savaş durumunu sona erdirmek istedikleri" savunulan haberde, söz konusu yetkililerin Netanyahu'nun kararsızlığı nedeniyle hedeflerine ulaşamadığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

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