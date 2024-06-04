"ABD'de ateşkes teklifine sıcak bakmayacak kişiler olabilir"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail hükümetinde ABD destekli yeni ateşkes önerisine “muhtemelen sıcak bakmayacak” “bazı kişiler” olduğunu söyledi.

"ABD'de ateşkes teklifine sıcak bakmayacak kişiler olabilir"

Gazze'de ateşkese varılmasına yönelik Başkanı 'ın duyurduğu teklif tartışılmaya devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, hükümetinde ABD destekli yeni ateşkes önerisine “muhtemelen sıcak bakmayacak” “bazı kişiler” olduğunu söyledi.

Miller'ın yorumları, Beyaz Saray'ın İsrail hükümetinin kendisinin sunduğunu iddia ettiği bir ateşkes anlaşmasını “kabul etmeleri için neden İsraillilere yalvarma ihtiyacı duyulduğu” sorusu üzerine geldi.

Miller, ABD'nin “İsrail hükümetindeki diğer kişilere” anlaşmayı kabul etmeleri için yalvardığını ancak “nihayetinde bunun bir İsrail hükümeti önerisi” olduğunu belirtti.

Aşırı sağcı İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçen hafta açıklanan üç aşamalı anlaşmayı reddetti.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, hükümetin teklifi kabul etmesi halinde ülkenin “başarısız liderliğini” “değiştirme” sözü verdi.

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