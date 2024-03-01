ABD’de bir büyükelçi Küba casusu çıktı

FBI AJANININ TUZAĞI: "HAVANA'DAN HABER GETİRDİM"



Gizli belgelerde 2022 yılının Kasım ayında bir FBI ajanının Küba İstihbarat Servisi’nde görevli olduğunu iddia ederek, “Havana’daki bir arkadaşınızdan haber getirdim” diyerek Rocha ile iletişime geçtiği ifade ediliyor.



Belgelerde Rocha'nın FBI ajanıyla “görülmeyeceğini" düşünerek bir alışveriş merkezinin yemek katında da olmak üzere birkaç kez görüşmeyi kabul ettiği bilgileri yer alıyor.



Eski Büyükelçi Rocha’nın gizli görevdeki FBI ajanı ile gerçekleştirdiği üç görüşmede Küba’ya casusluk yaptığına dair bilgiler verdiği kaydedilirken, Küba ve kendisinden söz ederken “biz” dediği ifade ediliyor.



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Kolombiya'da dünyaya gelen ve New York kentinde büyüyen Rocha, Yale, Harvard ve Georgetown üniversitelerinde eğitim aldı.



25 yıl boyunca Ulusal Güvenlik Konseyi de dahil hükümet görevlerinde bulunan Rocha, 1999-2002 yılları arasında Bolivya Büyükelçiliği görevinin yanı sıra Arjantin, Honduras, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti’nde de çeşitli görevler üstlendi.



Görevden ayrıldıktan sonra ABD’nin Güney Komutanlığı’nda özel danışmanlık görevleri yürüttü.

Küba Meclisi’nden Fidel Castro kararı Haberi Görüntüle GERGİN ABD-KÜBA İLİŞKİLERİ



ABD ve Küba ilişkileri, 60 yıl önce Fidel Castro’nun ABD destekli Küba hükümetini devirmesinden bu yana son derece gergin.



ABD, 1960’lardan bu yana Küba’ya ambargo uygularken, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro 2015 yılında ilişkilerin normalleştirilmesi için adımlar atsa da eski Başkan Donald Trump süreci sekteye uğratmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin