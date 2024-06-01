ABD'de bir ilk yaşanacak: Netanyahu daveti kabul etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'ne hitap etme davetini kabul etti. Netanyahu, Kongre'de dört kez konuşma yapan ilk yabancı lider olacak.

ABD'de bir ilk yaşanacak: Netanyahu daveti kabul etti

Kongresi'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi liderleri, yaptıkları yazılı açıklamada Başbakanı Netanyahu'yu Washington'a davet ettiklerini bildirmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'ne hitap etme davetini kabul etti.

Netanyahu, ABD Kongresi'nde dört kez konuşma yapan ilk yabancı lider olacak.

Senato'da Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'ın bu oturuma sıcak bakmadığı biliniyor.

Schumer, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini ve savaş kabinesiyle birlikte istifa etmesi gerektiğini dile getirmişti.

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