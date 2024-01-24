ABD'de Boeing tipi bir uçaktan yine parça koptu

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre, Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan Kolombiya'nın başkenti Bogota için kalkış yapan Boeing 757 tipi uçağın burun tekerleği bir anda çıktı.



Burun tekerinin yakınlardaki bir tepeye düşmesinin ardından 170'ten fazla yolcu taşıyan uçak acil iniş yaptı ve olayda yaralanan olmadı.



Yolcular başka bir uçakla yolculuklarına devam ederken, Boeing olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.



FAA ise olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.



Boeing'in sorunları artarken Airbus yarışta öne geçti Haberi Görüntüle BU BOEING'İN YAŞADIĞI İLK SORUN DEĞİL



ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.



Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken gövdeden parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.



Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği kaydedilmişti.



Açıklamada, 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.



FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar uçurulmayacağını duyurmuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin