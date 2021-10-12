ABD'de çocukları Covid-19 olan aileler, maskeyi zorunlu tutmayan okulu dava etti

ABD'de iki aile Covid-19 tedbirlerini uygulamadıkları gerekçesiyle iki okula dava açtı. Çocuklarının okulda da maske taktığını söyleyen aileler, okulların maske, karantina ve temas takibi gibi önlemleri uygulamadıkları için çocuklarının virüse yakalandığını iddia etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 18:32

ABD'de çocukları Covid-19 olan aileler, maskeyi zorunlu tutmayan okulu dava etti

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'nin Wisconsin eyaletinde çocukları yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan iki ailenin, öğrencilere zorunluluğu getirmeyen yönetimlerine dava açtıkları bildirildi.

New York Times'ın haberine göre Shannon Jensen ve Gina Kildahl, a yle gitmelerine rağmen çocuklarının Covid-19 kapması üzerine salgın önlemlerini uygulamayan ları dava etti.

Wisconsin'de iki ayrı federal mahkemede açılan davalarda, çocukların Covid-19 olmasına ların , karantina ve temas takibi gibi salgın önlemlerini etkin biçimde uygulamamalarının neden olduğu iddia edildi.

ÖNLEMLER OYLAMAYLA KALDIRILDI

Dosyalarda, ların yer aldığı Waukesha ve Fall Creek bölgelerinin geçen yıl uygulanan takma zorunluluğu gibi salgın önemlerini bu yıl oylamayla kaldırdıklarına dikkat çekildi ve yetkililerin, toplum sağlığını bilerek, gereksiz yere ve mantıksızca tehdit altında bıraktıkları vurgulandı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) geçen ay takma zorunluluğu bulunan larda, öğrenciler arasında Covid-19 vakalarının ve salgının daha düşük olduğunu açıklamıştı.

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