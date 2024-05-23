ABD'de Filistin protestoları: Üniversite rektörleri ifade verecek

"SAMİMİYETSİZ VE OMURGASIZ" Komisyon Başkanı Virgina Foxx, konuya ilişkin yazılı açıklamasında Filistin'e destek için toplanan öğrencilerle görüştükleri için üniversite yönetimlerini eleştirdi. Foxx, "samimiyetsiz ve omurgasız" şeklinde nitelendirdiği üniversite yöneticilerinin, "Yahudi öğrencilere karşı görevlerini ihmal ettiklerini" öne sürdü. Virgina Foxx, komisyonun buna "müsamaha göstermeyeceğini" belirtti.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunun sosyal medya platformu X'teki hesabından, söz konusu üniversitelerin rektörlerinin bugün Kongre'de ifade vereceği açıklandı. Açıklamada, "Komisyon, Northwestern Üniversitesi, California Üniversitesi (UCLA) ve Rutgers Üniversitesinden yasa dışı antisemitik kamplar için ve Yahudi öğrencileri korumadaki başarısızlıklarından dolayı hesap soracaktır" ifadesine yer verildi.

ÜNİVERSİTELERDE NELER OLUYOR?



Northwestern'de yönetim, üniversitenin yatırımları konusunda öğrenci, öğretim üyesi ve personel görüşlerinin de alınacağı danışma komitesini yeniden kurmayı kabul etmiş, İsrail ile bağlantılı finansal varlıklarıyla ilgili soruları yanıtlayacağını taahhüt etmişti.



Rutgers yönetimi de Filistin'e destek kampının dağıtılması karşılığında, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını geri çekme" taleplerini konuşmak üzere 5 öğrenci temsilcisiyle görüşeceğini açıklamıştı.



UCLA da ise eyalet polisi, Gazze ile dayanışma kampını dağıtmaya çalışırken, İsrail yanlısı bir grup da öğrencilere saldırmış, devam eden olaylarda yaklaşık 200 Filistin destekçisi öğrenci gözaltına alınmıştı.