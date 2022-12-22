ABD'de grip salgını alarmı

Grip vakalarında yaşanan artış dünyanın pek çok farklı noktasında sürüyor



ABD'de bu yıl yaşanan erken grip sezonu ve vaka artışı nedeniyle hastalar ilaç bulmakta güçlük çekiyor



Washington yönetimi piyasada reçeteyle satılan bazı antiviral ilaçlar tükenince Stratejik Ulusal Stokları kullanmak zorunda kaldı.



YOĞUN BAKIMLAR DOLDU

Talep eden eyaletlere antiviral ilaç sevkiyatı yapıldı. Yapılan projeksiyonlara göre ABD'de Noel dönemi boyunca yoğun bakım yataklarının 4'te 3'ünün dolacağı tahmin ediliyor.



15 MİLYON VAKA

ABD Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezlerinin verilerine göre bu sezon en az 15 milyon grip vakası kayıtlara geçti.



ABD genelinde 150 bin kişi grip nedeniyle hastaneye yatmak zorunda kaldı, 9 bin 300 kişi de yaşamını yitirdi.

AVRUPA'DA ZİRVE YAPTI



Avrupa'da da grip etkisini gösteriyor. Avusturya'da günlük grip vaka sayıları ülke tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı.



Yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkede, yalnızca 5-12 Aralık döneminde 400 bine yakın vaka görüldü.

ÇOCUKLAR ARASINDA HIZLA YAYILIYOR



Hastalığın çocuklar arasında çok hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle çocuk kliniklerinde aşırı yoğunluk yaşandığı belirtildi.



NEDEN ARTTI?



Havanın soğumasıyla insanların daha fazla kapalı alanlarda biraraya gelmesi, pandemi döneminde evden çalışma ve evden eğitimin pek çok ülkede sona ermesinin grip vakalarında dramatik artışlara yol açmış olabileceği tahmin ediliyor.



Maske ve mesafe kurallarının uyulmamaya başlanmasının da vakaları artırdığına dikkat çekiliyor.



YILLIK ORTALAMA CAN KAYBI 650 BİN



Dünya sağlık örgütü verilerine göre her yıl 3 ile 5 milyon arası ağır grip vakası görülüyor ve grip nedeniyle yılda 650 bin kişi hayatını kaybediyor.