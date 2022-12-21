Avusturya'da grip dalgası: Bir haftada 394 bin yeni hasta

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Avusturya’da grip türü hastalıklar ciddi oranda etkili olurken, aralığın ilk haftasında solunum yolu rahatsızlığı yaşayan yaklaşık 394 bin yeni hastanın kayıtlara geçtiği bildirildi.



Sağlık ve Besin Güvenliği Ajansı (AGES) tarafından yapılan açıklamada, grip ve benzeri hastalıkların Avusturya genelinde etkili olduğu, günlük vaka sayılarının ülke tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığı ifade edildi.



BİR HAFTADA 394 BİN YENİ VAKA



Açıklamada, 5-12 Aralık'ta her 100 bin kişiden 4 bin 338'inin grip ve benzeri solunum yolu hastalığına yakalandığı, yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip ülkede 394 bin yeni vakanın kayıtlara geçtiği belirtildi.



Covid-19 salgını öncesi en yüksek seviyenin 2017’de tespit edildiğine değinilen açıklamada, 2022’de vaka sayılarının neredeyse ikiye katlandığı aktarıldı.



Açıklamada, ülkede grip dalgasının en çok etkili olduğu yerlerin başında başkent Viyana'nın geldiğine, tahminlere göre vaka sayılarındaki artışın süreceğine işaret edildi.



Çocuklar arasında çok hızlı bir şekilde yayılan hastalık nedeniyle özellikle hastanelerin çocuk kliniklerinde aşırı yoğunluk yaşandığı aktarılan açıklamada, bu nedenle hastaların aile doktorları ya da farklı birimlere yönlendirildiği belirtildi.