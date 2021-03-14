ABD'de "Gülen'i durdurun" ilanı

ABD'de New York kentinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in karanlık yüzü hakkında ilan yayınlandı.

NTV Haber 14.03.2021 - 03:51

ABD'de "Gülen'i durdurun" ilanı

İlan kentin en ünlü ve en kalabalık yerlerinden Times Meydanı'nda bulunan dijital dev ekranda gösterildi. İlanda "Pensilvania'da yaşıyor. 251 masum insanı katletti. Gülen'i durdurun" ifadeleri yer aldı.

New York'ta ay başında FETÖ'ye yakın olduğu belirtilen bir düşünce kuruluşu tarafından "Stop Erdoğan" yazılı ilan verilmişti. İlan büyük tepkiye neden olmuş, şikayetler üzerine reklam şirketi ilanı kaldırmıştı.

6 Mart'taysa New York'un en işlek caddelerinde FETÖ tehdidini anlatan dijital ekranlı kamyonet dolaştırılmıştı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...