ABD'de "Gülen'i durdurun" ilanı

İlan kentin en ünlü ve en kalabalık yerlerinden Times Meydanı'nda bulunan dijital dev ekranda gösterildi. İlanda "Pensilvania'da yaşıyor. 251 masum insanı katletti. Gülen'i durdurun" ifadeleri yer aldı.



New York'ta ay başında FETÖ'ye yakın olduğu belirtilen bir düşünce kuruluşu tarafından "Stop Erdoğan" yazılı ilan verilmişti. İlan büyük tepkiye neden olmuş, şikayetler üzerine reklam şirketi ilanı kaldırmıştı.



6 Mart'taysa New York'un en işlek caddelerinde FETÖ tehdidini anlatan dijital ekranlı kamyonet dolaştırılmıştı.