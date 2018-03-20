ABD'de lisede silahlı saldırı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı St. Mary ilçesinde bir lisede sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.



St. Mary ilçesindeki Great Mills Lisesinden yapılan açıklamada, ABD saatiyle 08.00'de okulda silahlı bir saldırı olduğu ve lisenin giriş çıkışların kapatıldığı duyuruldu.



St. Mary Polis Departmanı ile Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosunun müdahalesinin ardından olayın kontrol altına alındığı bilgisine yer verildi.



Okuldan ve polis departmanından saldırıda ölen ile yaralananların olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel NBC Washington kanalı birden fazla yaralının bulunduğunu iddia etti.



Olay sonrası bin 600 öğrencinin eğitim gördüğü lise boşaltıldı ve öğrenciler aileleri ile buluşmak üzere yakında bulunan Leonardtown Lisesi'ne nakledildi.

