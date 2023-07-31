ABD'de lunaparktaki oyuncak, arıza nedeniyle 10 dakika geri geri döndü

ABD'de bir lunaparkta hızla ileri geri giden bir oyuncağın arızalanması sonucu eğlence tutkunları, 10 dakika geri geri hareket etmek zorunda kaldı.

ABD'de lunaparktaki oyuncak, arıza nedeniyle 10 dakika geri geri döndü
Lunaparkta korkunç kaza | Hız treni 90 kilometre hızla raydan çıktı

Lunaparkta korkunç kaza | Hız treni 90 kilometre hızla raydan çıktı

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New York Post'un haberine göre, New York eyaletinin Westchester bölgesindeki "Rye Playland" adlı lunaparkta 23 Temmuz'da yaşanan olayın görüntüsü, kısa video paylaşım platformu TikTok'ta yer aldı.

Videonun paylaşılmasının ardından olay, yerel basın tarafından haberleştirildi.

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Arıza nedeniyle 10 dakika boyunca hızla geri geri dönen "Music Express" adlı oyuncağın, acil butonu kullanılmasına rağmen ancak elektriğin kesilmesiyle durdurulabildiği bildirildi.

Olayın ardından "Music Express" oyuncağının kullanıma kapatıldığı belirtildi.

Arızalanan oyuncakta ölen ya da yaralananların olmadığı kaydedildi.

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