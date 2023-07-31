ABD'de lunaparktaki oyuncak, arıza nedeniyle 10 dakika geri geri döndü

Arıza nedeniyle 10 dakika boyunca hızla geri geri dönen "Music Express" adlı oyuncağın, acil butonu kullanılmasına rağmen ancak elektriğin kesilmesiyle durdurulabildiği bildirildi.



Olayın ardından "Music Express" oyuncağının kullanıma kapatıldığı belirtildi.



Arızalanan oyuncakta ölen ya da yaralananların olmadığı kaydedildi.

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