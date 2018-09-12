ABD'nin Las Vegas kentinde lise yerleşkesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Las Vegas'ın kuzeyindeki bir lisenin bahçesinde silahlı saldırı yapıldı.
Las Vegas Emniyet Sözcüsü Eric Leavitt, konuya ilişkin açıklamasında, ilk belirlemelere göre olayda bir erkeğin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Polis çevredekilere olay yerine yaklaşmama uyarısı yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD'de okul bahçesinde silahlı saldırı
Anadolu AjansıDünya
ABD'nin Las Vegas şehrinde bir lisenin bahçesinde yaşanan saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü.
ABD'nin Las Vegas kentinde lise yerleşkesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.