Putin başbakanlık için yeniden "Mişustin" dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mikhail Mişustin'i yeniden aday gösterdi.

Mişustin'in başbakanlığının Rus milletvekilleri tarafından onaylanması bekleniyor.



The Moscow Times gazetesinin bildirdiğine göre bu hamle ile ile Moskova'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü geniş çaplı savaşta devamlılık sinyali verdiği görülüyor.

Gazetenin aktardığına göre Rusya'nın ekonomisini Batı yaptırımları ve diğer savaş zorlukları fırtınası boyunca yönlendiren "düşük profilli bir teknokrat" olan Mişustin, Putin'in beşinci dönemi için yemin etmesinin ardından istifasını imzaladı ve Rusya Anayasası'nın gerektirdiği gibi kabinesini feshetti.



Alt meclis Devlet Duması Başkanı Viyaçeslav Volodin, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, “Bugün milletvekilleri bu konuda seçmenleri adına sorumlu bir karar verecekler” dedi.