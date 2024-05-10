Biden yönetimi Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik tarifeleri artıracak

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, gelecek hafta Çin menşeli temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığı ve elektrikli araçlara uygulanan vergileri yaklaşık 4 katına çıkaracağı bildirildi.

Biden yönetimi Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik tarifeleri artıracak

basınında yer alan haberlere göre, 'in temiz enerji ürünlerinin ihracatını artırdığına dair işaretler Washington'da endişeye neden oldu.

Biden yönetiminin önümüzdeki günlerde Çin'den ithal edilen temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığı ve Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanan verginin yaklaşık 4 katına çıkarılacağı kaydedildi.

14 Mayıs'ta açıklanması beklenen tarifelerin, Çin menşeli kritik mineralleri, güneş enerjisi ürünleri ile bataryaları etkileyeceği belirtildi.

ABD'li yetkililerin özellikle elektrikli araçlara odaklandığı ve tarife oranını yüzde 25'ten yaklaşık yüzde 100'e çıkarmalarının beklendiği ifade edildi.

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