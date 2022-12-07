ABD'de Prens Bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu tutulması için açılan davaya ret

ABD'de federal yargıç, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasına yönelik açılan davayı reddetti.

ABD'de Prens Bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu tutulması için açılan davaya ret

'de Washington DC Bölge Yargıcı John Bates, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından açılan davanın reddedildiğini duyurdu.

Bates, söz konusu kararı, Biden yönetiminin Muhammed bin Selman'ın davadan çıkarılması talebi ve Bin Selman'ın "devlet yöneticisi dokunulmazlığı" olduğu gerekçesiyle aldığını belirtti.

Biden yönetimi, 18 Kasım'da Hatice Cengiz tarafından açılan davada, Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın dokunulmazlığının bulunduğunu mahkemeye bildirmişti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın, mahkemeye gönderdiği belgede "Devlet başkanlarının dokunulmazlığı doktrini, uluslararası hukuk teamülüne yerleşmiştir" denildi.

Biden yönetimi, dokunulmazlık tanınmasının Selman'ın masum olduğu anlamını taşımadığına vurgu yapmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eylül ayından bu yana Suudi Arabistan'ın başbakanı olarak görev yapıyor.

KAŞIKÇININ ÖLDÜRÜLMESİ

, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, 2020'de Washington DC Federal Bölge Mahkemesinde Prens Bin Selman ve 28 kişi hakkında dava açmıştı.

Cinayetin üzerinden geçen yaklaşık 1,5 aylık sürenin ardından Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülerek parçalara ayrıldığını itiraf etmişti.

Ağustosta ABD mahkemesi, Biden yönetiminden, Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'in açtığı bir davada Veliaht Prens Bin Selman'ın ülke yöneticilerinin sahip olduğu dokunulmazlıkla korunması gerekip gerekmediği konusunda görüş bildirmesini istemişti.

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