ABD'li yargıçlardan Kolombiya Üniversitesi'ne tehdit mektubu: Öğrencileri işe almayız

13 yargıç, Columbia Üniversitesi Rektörü Nemat Shafik ve Hukuk Fakültesi Dekanı Gillian Lester'a mektup gönderdi.
Mektupta, üniversitenin New York'taki kampüsü "bağnazlığın kuluçka makinesi" olarak nitelendirildi. Yargıçlar, üniversitenin hukuk fakültesinden mezun olan öğrencilerini, işe almayacaklarını açıkladı. Üniversitenin yüksek eğitim konusunda güvenini yitirdiği belirtildi.
Yargıçlar, üniversitenin saygınlığını geri kazanması için protesto gösterilerine katılan öğrenci ve öğretim üyelerine sert yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.
Mektubu gönderen 13 ismi, Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın atadığı öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- Filistin
- Abd
- Protesto