ABD'li yargıçlardan Kolombiya Üniversitesi'ne tehdit mektubu: Öğrencileri işe almayız

Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 yargıç, İsrail karşıtı protesto gösterilerinin sürdüğü Columbia Üniversitesi'nden mezun olan öğrencileri işe almamakla tehdit etti.

ABD'li yargıçlardan Kolombiya Üniversitesi'ne tehdit mektubu: Öğrencileri işe almayız

13 yargıç, Columbia Üniversitesi Rektörü Nemat Shafik ve Hukuk Fakültesi Dekanı Gillian Lester'a mektup gönderdi.

Mektupta, üniversitenin New York'taki kampüsü "bağnazlığın kuluçka makinesi" olarak nitelendirildi. Yargıçlar, üniversitenin hukuk fakültesinden mezun olan öğrencilerini, işe almayacaklarını açıkladı. Üniversitenin yüksek eğitim konusunda güvenini yitirdiği belirtildi.

ABD'li yargıçlardan Kolombiya Üniversitesi'ne tehdit mektubu: Öğrencileri işe almayız - 1

Yargıçlar, üniversitenin saygınlığını geri kazanması için gösterilerine katılan öğrenci ve öğretim üyelerine sert yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.

Mektubu gönderen 13 ismi, Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın atadığı öğrenildi.

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