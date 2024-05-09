Kuzey Makedonya’da muhalefetin zaferi: Ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olacak

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre VMRO-DPMNE’nin öncülüğündeki ittifakın desteklediği Gordana Siljanovska Davkova cumhurbaşkanlığı yarışını yüzde 65,03 oy oranı ile önde götürüyor.



Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) öncülüğündeki ittifakın desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ise oyların yüzde 29,30’unu aldı.



Mickoski, başkent Üsküp'te parti binasında düzenlediği basın toplantısında, bunun tarihi bir zafer olduğunu belirterek, "Başardık. Makedonya kazandı. Halkın tarihi zaferi." dedi.



Değerlere ve umuda dayalı bir geleceğe sahip yeni sayfa açtıklarını kaydeden Mickoski, tüm vatandaşlara teşekkür etti.



En kısa zamanda diğer muhalefet partileriyle "en iyi koalisyon ve hükümeti" kurmak için görüşmelere başlayacaklarını bildiren Mickoski, "En kısa sürede bu hükümeti kuracağımıza ve sürecin şeffaf olacağına eminim. Bu çifte zafer. 'Senin Makedonya'n' ittifakı ve VMRO-DPMNE ayağa kalktı ve cumhurbaşkanı elde etti, o da profesör Gordana Siljanovska Davkova." diye konuştu.



Basın toplantısının ardından VMRO-DPMNE taraftarları parti binası önünde ve başkentteki Makedonya meydanında seçim zaferini kutladı.

GENEL SEÇİM



Öte yandan, genel seçime ilişkin Merkez Seçim Komisyonunun yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, VMRO-DPMNE’nin öncülüğündeki "Senin Makedonya’n" ittifakı 59 milletvekili, SDSM’nin öncülüğündeki "Avrupa’nın Geleceği için Koalisyon" ittifakı 19 milletvekili, ülkedeki en büyük Arnavut partisi konumundaki Demokratik Bütünleşme Birliği’nin (BDİ) öncülüğündeki "Avrupa Cephesi" 18 milletvekili, birkaç partinin oluşturduğu VLEN koalisyonu 13 milletvekili, Sol (Levica) Partisi 6 milletvekili ve ZNAM Hareketi - "Bizim Makedonya'mız İçin" 5 milletvekili çıkardı.



Bu sonuçlara göre 120 koltuklu Kuzey Makedonya Meclisinde ülkedeki Türk toplumunu en az 3 milletvekilinin temsil etmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanı seçiminde toplam 1 milyon 814 bin 317 kayıtlı seçmenin yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladığı ülkede, sandıklar yerel saatle 19.00'da kapandı. Genel seçimde ise 1 milyon 815 bin 350 kayıtlı seçmen bulunuyor.



Cumhurbaşkanı seçiminde katılım yüzde 47, genel seçimde katılım ise yüzde 54 olarak gerçekleşti.