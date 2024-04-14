ABD'de silahlı saldırı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Şikago kentinde kimliği belirsiz saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.



Polis, Şikago'da meydana gelen silahlı saldırıda bir çocuğun öldüğünü ve yedi kişinin de yaralandığını söyledi. Kurbanlardan üçünün çocuk olduğu tespit edildi.



Şikago polisi, saldırı sırasında vurulanların bir aile toplantısında olduğunu bildirdi.



Yetkililer polis memurlarının 18 el ateş edildiğine ilişkin bildirime yanıt verdiğini ve blokta birden fazla kişinin vurulduğunu tespit ettiğini söyledi.



7 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ



Yetkililer, 7 yaşındaki bir kız çocuğunun başından vurularak öldüğünü söyledi. Çocuğun kimliği açıklanmadı.



Yetişkin kurbanların yaşları 19 ila 40 arasında değişiklik gösteriyor.



Polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından saldırının rastgele bir şiddet eylemi olmadığı ve çetelerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.



Polis, bazı görgü tanıklarının iki saldırganın da yaya olduğunu anlattıklarını söyledi.

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