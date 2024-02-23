ABD'de sürpriz görüşme: Navalni ailesi Biden'la buluştu

Muhalif Rus lider Aleksey Navalni'nin tutulduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, ABD Başkanı Joe Biden'den sürpriz bir hamle geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalni ve kızı Dasha Navalni ile San Francisco'da bir araya geldiği bildirildi.

Biden’ın yaşadıkları “korkunç kayıp” nedeniyle Navalni’lere taziyelerini ilettiği kaydedilen açıklamada, “Başkan, Aleksey Navalni'nin olağanüstü cesaretine, yolsuzlukla mücadele mirasına ve hukukun üstünlüğünün herkes için geçerli olduğu özgür ve demokratik bir Rusya'ya inancına duyduğu hayranlığı ifade etti” denildi.

Biden’ın Navalni'nin fikirlerinin Rusya'nın ve dünyanın dört bir yanında onun yasını tutan ve özgürlük, demokrasi ve insan hakları için mücadele eden insanlar tarafından yaşatılacağını söylediği belirtilirken, “Biden, yönetiminin Navalni'nin ölümüne, Rusya'nın baskı ve saldırganlığına ve Ukrayna'daki acımasız ve yasadışı savaşına yanıt olarak yarın Rusya'ya karşı yeni ciddi yaptırımlar açıklayacaklarını söyledi” ifadeleri kullanıldı.