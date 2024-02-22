Navalni'nin annesine "gizlice gömün" tehdidi

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalni'nin annesi Ludmila, oğlunun cenazesini kendisine gösterdiklerini açıkladı.

Ludmila'nın, yetkililerin Navalni'nin cenazesinin zamanı ve yeri konusunda kendisini zorlamaya çalıştığını, Rus muhalif liderin gizlice, yas tutulmadan gömülmesini istediklerini belirtti.

Ludmila, "Yetkililer, gizli cenazeyi kabul etmezsem Navalni'nin cansız bedeniyle 'bir şeyler yapacakları' konusunda beni tehdit etti" dedi ve soruşturmayı yürüten kişinin kendisine "Zaman senin yanında değil, cesetler çürür" dediğini aktardı.

Rus muhalif liderin ekibi ise Navalni'nin ölüm belgesinde "doğal sebeplerden hayatını kaybettiğinin" yazdığını açıkladı.



Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, kocasının ölümünden üç gün sonra yayınladığı videoda, "özgür bir Rusya" için savaşacağını söylemiş ve destekçilerini Putin'e her zamankinden daha büyük bir öfkeyle karşı çıkmaya çağırmıştı.