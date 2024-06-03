ABD'de tarihi dava: Bu kez Biden'ın oğlu Hunter hakim karşısında

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almak ve bulundurmak suçundan açılan dava bugün jüri seçimiyle başlıyor.

Beyaz Saray adayı Donald Trump'ın bir suçtan hüküm giyen ilk eski ABD başkanı olduğu tarihi davanın hemen ardından ilk kez bir ABD başkanının oğlu hakim karşısına çıkacak.



54 yaşındaki Hunter Biden, kendi ifadesine göre aşırı derecede uyuşturucu bağımlısı olduğu 2018 yılında 38 kalibrelik bir Colt Cobra tabanca satın almasına dayanan üç ağır suçlamayı reddediyor.



Yale'de eğitim görmüş bir avukat olan Hunter Biden, çoğunlukla alkolizm ve kokain bağımlılığıyla bağlantılı olan ve babasının kampanyasını da etkileyen yasal sorunlarla boğuşuyor.

UYUŞTURUCU HAKKINDA YANLIŞ BEYAN



Biden, ailenin memleketi olan Wilmington'da silah satın alma evraklarında uyuşturucu kullanmadığına dair yanlış beyanda bulunmaktan yargılanacak.



Ekim 2018'de sadece 11 gün boyunca elinde bulundurduğu silahı yasadışı olarak bulundurmakla ilgili üçüncü bir suçlamayla karşı karşıya.



Hunter Biden neredeyse kovuşturmadan kaçıyordu. Ancak geçtiğimiz Temmuz ayında bu planları suya düştü.



Suçlu bulunması halinde Biden 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ancak uygulamada bu tür suçlar, başka suçlamalarla birlikte değilse, nadiren hapisle cezalandırılıyor.



"BAĞIMLI" VE "KULLANICI" TANIMLARI



Savunma ekibi “bağımlı” ve “kullanıcı” terimlerinin dar tanımlanması nedeniyle jürinin sanığın kendisini bu tanımlara uygun görmediğine karar vermesi halinde beraat kararı verilmesi gerektiği konusunda ısrarcı.



Avukatı Abbe Lowell mahkeme belgelerinde “Kullanıcı veya bağımlı terimleri formda tanımlanmamış ve açıklanmamıştır” diye yazdı.



Lowell, “Hunter Biden gibi 11 günlük bir rehabilitasyon programını yeni tamamlamış ve sonrasında ayık bir arkadaşıyla yaşamış biri, kendisinin bir kullanıcı ya da bağımlı olmadığına kesinlikle inanabilirdi” diye konuştu.

HALLIE BIDEN İFADE VERECEK



İfade vermesi beklenenler arasında sanığın ateşli silah olayı sırasındaki sevgilisi de bulunuyor: Hunter'ın kardeşi Beau Biden'ın dul eşi Hallie Biden.



Dava, Cumhuriyetçilerin Kongre'de Biden ailesinin bir komplo olduğunu iddia ettikleri, ancak hiçbir kanıt sunmadıkları bir suçlama soruşturması yürütmeleriyle birlikte açıldı.



Geçtiğimiz hafta Trump, Manhattan'daki bir mahkemede, yetişkin bir film yıldızına ödenen sus payını örtbas etmek için iş kayıtlarında tahrifat yapmaktan 34 kez suçlu bulundu.

