Trump'ın "sus payı" davası: Başroldeki isim ilk kez konuştu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi "sus payı" davasında suçlu bulunmasının ardından davada ifade veren müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels açıklamalarda bulundu. Daniels, mahkemenin suçlu bulduğu eski başkanın "hapse girmesi" gerektiğini belirtti.

Trump'ın "sus payı" davası: Başroldeki isim ilk kez konuştu

Eski başkanı aleyhinde tanıklık yapan yetişkin film yıdızı Stormy Daniels, İngiliz gazetesi The Mirror'da yayınlanan röportajında Trump'ın hapse atılması gerektiğini söyledi.

Daniels kendisine yöneltilen 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunan Trump için, “Bence hapse mahkum edilmeli ve daha az şanslı kişiler için çalışarak ya da bir kadın sığınma evinde gönüllü kum torbası olarak kamu hizmeti yapmalı” ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Trump, "Sus payı" davasında suçlu bulundu

Eski ABD Başkanı Trump, "Sus payı" davasında suçlu bulundu

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İLK KEZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Daniels, New York'taki davada 2016'da, başkanlık seçimleri öncesinde, kendisine eski Başkan'ın avukatı tarafından, "aralarındaki ilişki hakkında konuşmaması için" ödeme yapıldığı iddialarıyla ilgili Trump aleyhine ifade verdikten sonra ilk kez sessizliğini bozdu.

Gerçek adı Stephanie Clifford olan Daniels'a, Trump'ın Hillary Clinton'ı kıl payı mağlup ettiği seçim öncesinde sessiz kalması ve skandalın patlak vermesini engellemesi için 130 bin dolar ödenmişti.

Eski yetişkin film oyuncusu Daniels, mahkemede verdiği ifadesiyle Trump'ın alaşağı edilmesine yardımcı oldu.

Gazeteye verdiği demeçte Daniels, “Mahkemede olmak, jüri üyelerinin size bakması çok korkutucuydu” dedi.

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"GERÇEKLİKTEN TAMAMEN KOPUK"

45 yaşındaki Daniels, Trump'ı bir suçtan hüküm giyen ilk eski başkanı yapan suçluluk kararını izleyen günlerde sessiz kalmıştı.

Mirror'ın haberine göre Daniels, haklı çıktığını ve Trump'ın destekçilerinden gelecek ölüm tehditlerinden asla kaçamayacağını söyledi.

Daniels ayrıca Trump'ı “gerçeklikten tamamen kopuk” olmakla suçladı ve onu bir çocukla kıyasladı.

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