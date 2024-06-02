Trump'ın "sus payı" davası: Başroldeki isim ilk kez konuştu

Eski ABD başkanı Donald Trump aleyhinde tanıklık yapan yetişkin film yıdızı Stormy Daniels, İngiliz gazetesi The Mirror'da yayınlanan röportajında Trump'ın hapse atılması gerektiğini söyledi.



Daniels kendisine yöneltilen 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunan Trump için, “Bence hapse mahkum edilmeli ve daha az şanslı kişiler için çalışarak ya da bir kadın sığınma evinde gönüllü kum torbası olarak kamu hizmeti yapmalı” ifadelerini kullandı.

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İLK KEZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU



Daniels, New York'taki davada 2016'da, başkanlık seçimleri öncesinde, kendisine eski Başkan'ın avukatı tarafından, "aralarındaki ilişki hakkında konuşmaması için" ödeme yapıldığı iddialarıyla ilgili Trump aleyhine ifade verdikten sonra ilk kez sessizliğini bozdu.



Gerçek adı Stephanie Clifford olan Daniels'a, Trump'ın Hillary Clinton'ı kıl payı mağlup ettiği seçim öncesinde sessiz kalması ve skandalın patlak vermesini engellemesi için 130 bin dolar ödenmişti.



Eski yetişkin film oyuncusu Daniels, mahkemede verdiği ifadesiyle Trump'ın alaşağı edilmesine yardımcı oldu.



Gazeteye verdiği demeçte Daniels, “Mahkemede olmak, jüri üyelerinin size bakması çok korkutucuydu” dedi.



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