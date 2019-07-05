ABD'nin başkenti Washington 4 Temmuz kutlamalarının yanı sıra Başkan Donald Trump aleyhindeki protestolara da sahne oldu. Bebek Trump şeklindeki balon da Washington semalarında görüldü.
"4 Temmuz kutlamalarının siyasileştirildiğini "savunan göstericiler, başkente tanklar ve zırhlı araçlar getiren Trump'ı Nazilere benzetti.
Beyaz Saray'ın önündeki protestolarda ise Amerikan bayrağını ateşe veren iki kişi gözaltına alındı.
ABD'de Trump karşıtı gösteri yapıldı
NTV HaberDünya
ABD'nin başkenti Washington 4 Temmuz kutlamalarının yanı sıra Başkan Donald Trump aleyhindeki protestolara da sahne oldu. "Vatan haini Trump" dövizleri taşıyan ABD Başkanı aleyhinde sloganlar atıldı.
ABD'nin başkenti Washington 4 Temmuz kutlamalarının yanı sıra Başkan Donald Trump aleyhindeki protestolara da sahne oldu. Bebek Trump şeklindeki balon da Washington semalarında görüldü.