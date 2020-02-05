ABD'de Türk kökenli emniyet müdürü

ABD'de Türklerin yoğun yaşadığı bir kente ilk kez bir Türk Emniyet Müdürü olarak atandı.



Eskişehir'de doğan ve küçük yaşta Amerika'ya giden İbrahim Mike Baycora, 32 yıldır görev yaptığı polis teşkilatına emniyet müdürü oldu.



Baycora, New Jersey Eyaleti'ndeki Paterson belediyesinde kendisi için düzenlenen törenle görevi devraldı.



Baycora, 228 yıllık tarihi binada düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim’e el basarak, yemin etti.



Şehrin ilk Türk kökenli Emniyet Müdürü olan Baycora, törende bir de konuşma yaptı.



Baycora, “Bugün çok mutluyum. Burada yaşadığımız olay, dünyanın neresinden gelirseniz gelin, bu ülkede fırsatlar olduğunun ispatıdır. Bu şehri seviyorum. Paterson, etnik gruplarıyla, çoğulcu yapısıyla, dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla esas Amerika'dır” dedi.



Törende konuşan Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh ise Amerika’da tarih yazdıklarını söyledi.



Sayegh, Baycora için, "Paterson şehrinin ilk Türk, ilk müslüman, ilk kimya mühendisi eğitimli emniyet müdürü" ifadelerini kullandı.



Baycora, törenin sonunda Türkçe yapılan duanın ardından, tebrikleri kabul etti.



İbrahim Mike Baycora, 1988 yılında Paterson polis teşkilatına katıldı.



New Jersey Rutgers Üniversitesi'nde kimya mühendisliği alanında diploma aldı.