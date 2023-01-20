ABD’de uçuşların durmasının nedeni: Personel dosyaları sildi

Uluslararası hava yolu şirketleri 5G belirsizliği nedeniyle bazı ABD uçuşlarını askıya aldı Haberi Görüntüle

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), geçen hafta pilotları uçuş rotalarındaki potansiyel tehlikelere karşı uyaran uçuş kontrol sistemindeki (NOTAM) arıza nedeniyle tüm iç hat uçuşlarını durdurmuştu. Söz konusu arızanın giderilmesinin ardından uçuşlar tekrar başladı. FAA, yapılan incelemede arızanın nedeninin belirlendiğini açıkladı.



FAA resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Notice to Air Missions (NOTAM) sisteminin geçen haftaki kesintisine ilişkin FAA incelemesinde, sözleşmeli personelin birincil veritabanı ile yedek veritabanı arasındaki senkronizasyonu düzeltmek için çalışırken istemeden dosyaları sildiğini belirledi. Şu ana kadar bir siber saldırı veya kötü niyet olduğuna dair bir kanıt bulunamadı. FAA, kesintiyi çevreleyen koşulları araştırmaya devam ediyor. FAA, sistemde gerekli onarımları yaptı ve NOTAM sistemini daha dayanıklı hale getirmek için adımlar attı. Ülkenin hava trafik kontrol sisteminin sağlamlığının devam etmesini konusundaki çabalarımızda öğrenilen diğer dersleri benimsemek için hızlı hareket ediyoruz.”