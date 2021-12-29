ABD'de yeni vaka sayısı rekor kırdı

ABD'de vaka sayısındaki artış rekor kırdı. Salgında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ülkede dün 441 binden fazla yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 29.12.2021 - 04:08 | Son Güncelleme : 29.12.2021 - 04:42

ABD'de yeni vaka sayısı rekor kırdı

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ABD’de dün, Covid-19 salgınında tek günde 441 bin 278 vaka artışı ile en üst sayıya ulaşıldığı belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, dün 441 bin 278 Kovid-19 yeni vakası ile en yüksek rakam görüldü.

Bununla, şimdiye kadar ocakta tek günde görülen 294 bin 15 en yüksek sayısının aşıldığına dikkat çekildi.

Ülkede, Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakaların son 7 günlük ortalamasının 240 bin civarında seyrettiği bildirildi.

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