ABD'de yeni vaka sayısı rekor kırdı (Corona virüste son durum)

Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de virüs bulaşanların sayısı 3 milyon 185 bine çıkarken, vaka sayısındaki artış rekor kırarak günlük 62 bini aştı. Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 135 bin kişi öldü, 1,4 milyon kişi ise iyileşti.



Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 727 bine çıktı. Ülkede can kaybı 68 bin, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 152 bin oldu.



Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkedeki yerli halk için Covid-19 yardımı sağlanmasını öngören yasanın ilgili maddelerini reddetti.



Can kayıpları İngiltere'de 44 bin 602, İtalya'da 34 bin 926'ya, Fransa'da 29 bin 979'a, İspanya'da ise 28 bin 401'e yükseldi.



MOSKOVA'DA MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR



Rusya'da Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 707 bin 301'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 10 bin 843'e yükseldi.



Başkent Moskova'da uygulanan sokaklarda maske zorunluluğunun 13 Temmuz itibarıyla kaldırılması kararlaştırılırken, toplu taşıma araçlarında, sağlık kuruluşlarında, marketlerde ve benzer kamusal alanlarda sosyal mesafe, maske ve eldiven zorunluluğunun devam edeceği bildirildi.



Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Covid-19 vakalarının artması nedeniyle açık ve kapalı alanlardaki toplanmalara 10 kişi sınırlaması getirildi.



ÇİN, 2020'DEKİ SPOR ETKİNLİKLERİNİ İPTAL ETTİ



Çin, salgına karşı tedbir olarak 2022'de başkent Pekin ve Cangciakou kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları için yapılacak ulusal seçmeler hariç 2020'deki tüm spor etkinliklerini iptal etti.



Afrika kıtasında Covid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde eyalet yönetimleri virüs nedeniyle ölenler için toplu mezarlar yaptırmaya başladı.



Senegal Futbol Federasyonu (FSF), salgın nedeniyle martta maçlara ara verilen futbol liglerinde sezonu şampiyonlar belirlenmeden sona erdirdi.