ABD'de yıkılan köprüyle ilgili cezai soruşturma başlatıldı

İki ABD'li yetkilinin bildirdiğine göre FBI, geçen ay Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak çökmesine neden olan devasa konteyner gemisine odaklanan bir cezai soruşturma başlattı.
Bu soruşturma, mürettebatın geminin ciddi sistem sorunları olduğunu bilerek limandan ayrılıp ayrılmadığını inceleyecek. Ayrıca 385 metrelik Singapur bandıralı gemi Dali'nin, Baltimore Limanı'ndan ayrılırken güç kaybedip köprünün ayaklarından birine çarpmasına kadar başından geçen olaylar soruşturulacak.
Yetkililerden biri soruşturmanın Maryland'deki ABD savcılığı tarafından denetlendiğini söyledi.
ALTI İŞÇİ SUYA DÜŞEREK ÖLDÜ
26 Mart'ta gerçekleşen kaza, sekiz kişinin üzerinde betonu onarmak ve çukurları doldurmak için çalıştığı köprüyü çökertti.
Yetkililer, inşaat ekibinden altı kişinin suya düşerek öldüğünü söyledi. İki tanesi hayatta kaldı.
Cezai soruşturma, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun "kazanın nedenini belirlemek ve güvenlikle ilgili önlemleri değerlendirmek" için başlattığı soruşturmadan ayrı.
ABD Başkanı Joe Biden ve Maryland Valisi Wes Moore daha önce köprünün yıkılmasından potansiyel olarak sorumlu görülen tüm tarafları soruşturmayı planladıklarını belirtmişlerdi.
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