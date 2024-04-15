ABD'de yıkılan köprüyle ilgili cezai soruşturma başlatıldı

ALTI İŞÇİ SUYA DÜŞEREK ÖLDÜ



26 Mart'ta gerçekleşen kaza, sekiz kişinin üzerinde betonu onarmak ve çukurları doldurmak için çalıştığı köprüyü çökertti.



Yetkililer, inşaat ekibinden altı kişinin suya düşerek öldüğünü söyledi. İki tanesi hayatta kaldı.



Cezai soruşturma, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun "kazanın nedenini belirlemek ve güvenlikle ilgili önlemleri değerlendirmek" için başlattığı soruşturmadan ayrı.



ABD Başkanı Joe Biden ve Maryland Valisi Wes Moore daha önce köprünün yıkılmasından potansiyel olarak sorumlu görülen tüm tarafları soruşturmayı planladıklarını belirtmişlerdi.

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