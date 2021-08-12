ABD'den Afganistan uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünün tahliye edilmesi için asker gönderileceğini duyurdu.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'da Taliban'ın askeri ilerleyişinden endişe duyduklarını söyledi. Sözcü, ülkedeki güvenlik durumunu değerlendirdikten sonra "çekirdek bir diplomatik kadro" bırakacaklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki Amerikalı personelin tahliyesi için 3 bin askerin Afganistan'a gönderileceğini ve bu birliklerin sadece tahliye görevini icra edeceklerini bildirdi.



İngiltere'de vatandaşlarını ve işbirlikçilerini tahliye etmek için Afganistan'a yüzlerce asker gönderileceğini açıkladı.



