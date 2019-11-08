ABD'den Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye'nin İdlib kentinde Rusya destekli Beşşar Esad rejimi tarafından sivillere yönelik düzenlenen hava saldırılarını kınadı.



Ortagus, İdlib'deki sivillere yönelik hava saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına tepki gösteren Morgan Ortagus, açıklamasında, "ABD, İdlib ve kuzeybatı Suriye'nin diğer bölgelerindeki hastane ve sivil altyapıya zarar veren ve sayısız sivilin ölümüne yol açmaya devam eden Rus destekli Esad rejiminin hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır" ifadelerini kullandı.



Ortagus, son 48 saat içerisinde yapılan saldırılarda 12 sivilin öldüğü, 40 sivilin yaralandığını da kaydetti.



Saldırılarda okul, doğumevi ve sivil yerleşim binalarının kullanılamaz hale getirildiğine dikkati çeken Morgan Ortagus, "Esad rejimine ait ölümcül savaş makinaları, sadece kuzeybatı Suriye'de çoğu çocuk ve kadından oluşan binlerce sivili katletti. Son saldırılara ilişkin raporlarda da Esad rejiminin Rusya desteğiyle sivilleri nasıl hedef aldığı açıkça görülüyor. Suriye halkı, Esad rejiminden yeterince acı çekti. Rusya ve Esed rejimine, bu çatışmaları Birleşmiş Milletler (BM) destekli siyasi süreç yoluyla çözme ve sivil alanlarda savaşı durdurma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



Ortagus, Suriye'deki BM destekli tıbbi tesislere yapılan saldırıları araştırmak için BM Soruşturma Kurulunun çalışmalarını desteklediklerini belirterek, "Bu çatışmalara askeri bir çözüm yok. Masum Suriyelilere yönelik saldırılar, insani krizin sona ermesi ve siyasi sürecin BMGK'nin (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) 2254 sayılı kararı gereğince gerçekleşmesi için derhal sona ermelidir" değerlendirmesinde bulundu.



SON BİR HAFTADAKİ HAVA SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI 25'İ GEÇTİ



Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçaklarının son bir haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 25'i geçti.



Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil hayatını kaybetti.



Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

