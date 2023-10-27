ABD'den İran ve Hamas'a yeni yaptırım kararı

ABD'nin yaptırımları ile hedef alınanlar arasında Hamas ile İran hükümeti arasında irtibatı sağlayan kişi olarak tanımlanan Halid Kaddumi ile Hamas üyelerini eğitmek ve onlara yardım etmekle suçlanan Devrim Muhafızları Kudüs Gücü yetkilileri Ali Morshed Shirazi ve Mostafa Mohammad Khani de bulunuyor.



ABD ayrıca aralarında Şehitler Vakfı olarak da bilinen İranlı Bonyad Shahid'in de bulunduğu onlarca kuruluşa aptırım kararı aldı. ABD'li yetkililer Filistin İslami Cihad ile bağlantılı olan bu grubun Gazze merkezli Al-Ansar Yardım Derneği aracılığıyla militanların ailelerine milyonlarca dolar aktardığını belirtti.

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