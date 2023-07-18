ABD'den Kuzey Kore açıklaması: Hazırız

CBS News televizyondaki "Face the Nation" adlı programa katılan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Kuzey Kore ile nükleer programları hakkında “ön koşulsuz görüşmeye” hazır olduğunu belirtmişti.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da ABD'nin diyalog teklifini "kandırmaca" ve "ülkesinin gelişmesini engellemeyi amaçlayan girişimi" olarak nitelendirerek bu "ön koşulsuz iletişim çağrısını" geri çevirmişti.



KİM, FÜZE DENEMESİNİN ARDINDAN TOPLANAN BMGK'Yİ KINAMIŞTI



Kim, balistik füze denemesinin ardından acil oturum düzenleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) kınamıştı.



Kuzey Kore'nin füze fırlatmasının ardından acil oturum düzenleyen BMGK'den "büyük hoşnutsuzluk" duyduğunu belirten Kim, füze denemesini "meşru müdafaa" olarak nitelemişti.



Kim ayrıca ABD'nin "düşmanca politikasına" yanıt vermenin Kuzey Kore'nin hakkı olduğunu vurgulamıştı.