ABD'den Metin Topuz kararına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin "Karar, ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, yazılı bir açıklama yaptı.

Karardan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Pompeo, "Bu karar ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermektedir" dedi.

Kararın temelsiz olduğunu savunan ABD'li bakan, "Bu kararı destekleyecek güvenilir bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

