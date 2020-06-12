ABD'den Metin Topuz kararına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Karar, ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermektedir" dedi.

NTV Haber 12.06.2020 - 04:33

ABD'den Metin Topuz kararına tepki

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ABD Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz davasında karar

ABD Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz davasında karar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin  "Karar, ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermektedir"  ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, yazılı bir açıklama yaptı.

Karardan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Pompeo, "Bu karar ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermektedir" dedi.

Kararın temelsiz olduğunu savunan ABD'li bakan, "Bu kararı destekleyecek güvenilir bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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