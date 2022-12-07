ABD'den Polonya ve Güney Kore'ye 5,25 milyar dolarlık askeri satışa onay

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya’ya 3,75 milyar dolar değerinde Abram tankı, Güney Kore’ye ise 1,5 milyar dolar değerinde Chinook tipi ağır nakliye helikopteri satışına onay verdi.



ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Polonya’ya tahmini değeri 3,75 milyar dolar olan M1A1 Abrams ana muharebe tankları ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.



Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 116 adet M1A1 Abrams ana muharebe tankının yanı sıra Hercules kurtarma aracı, 8 taarruz köprüsü, 6 komuta aracı, 26 Yüksek Performanslı Çok Amaçlı Tekerlekli Araç (HMMWV), 26 Müşterek Hafif Taktik Araç (JLTV), 116 adet M2 .50 kalibreli makineli tüfek, 232 adet 7,62 milimetre kalibreli makineli tüfek, 6 AGT1500 gaz türbini motoru, çok sayıda mühimmat ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.



Açıklamada, satışın Polonya’nın güvenliğine önemli katkı sağlayacağı, bu ülkenin NATO ile ortak çalışabilirliğini artıracağı belirtildi.



Ajanstan yapılan diğer açıklamada ise Güney Kore’ye 18 CH-47 Chinook tipi ağır nakliye helikopterinin satışına onay verildiği bildirildi.



Kongreye gönderilen tebligatta, satış paketinde 18 helikopterin yanı sıra yedek motor ve helikopterle ilişkin çok sayıda ekipmanın yer aldığı ve satışın tahmini değerinin 1,5 milyar dolar olduğu bilgisine yer verildi.



Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.



ABD Kongresinin, NATO üyeleri için 15, NATO üyesi olmayanlar için 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda yönetim, onay verilen ülkeyle satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor. Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt alındığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleştiriliyor.