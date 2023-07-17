ABD'den Rusya'ya tahıl koridoru çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya alma kararına ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu kararın milyonlarca insanı etkileyeceği ve dünya gıda güvenliğini kötüleştireceği vurgulandı. Beyaz Saray, Rusya'ya kararını tersine çevirme çağrısı da yaptı.

ABD'den Rusya'ya tahıl koridoru çağrısı
Kremlin: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması durduruldu

Kremlin: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması durduruldu

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, tahıl koridoru anlaşmasının 18 Temmuz'dan itibaren sona ereceğini açıkladı.

, Rusya'ya kararını tersine çevirme çağrısı yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ''Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya alması gıda güvenliğini kötüleştirecek, milyonlarca insanı etkileyecek.'' denildi.

Moskova, Ukrayna limanlarından tahıl taşıyan gemilere verdiği güvenlik garantisini de sona erdirdiğini duyurdu.

Açıklamada insani koridorun kapandığı ifade edildi. Rusya'nın vaat değil somut sonuçlar istediği belirtildi.

Ancak somut adımlar atılması halinde tahıl anlaşmasına geri dönülmesinin değerlendirileceği vurgulandı.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasının devam için talepleri var.

O taleplerin başında, Rusya Tarım Bankası'nın uluslararası sisteme yeniden dahil edilmesi yer alıyor.

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