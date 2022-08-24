ABD'den Suriye'de hava saldırısı: İran hedefleri vuruldu

ABD ordusu Suriye'de bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. İran devrim muhafızlarına ait olduğu iddia edilen hedefler vuruldu.

Haberler - ntv.com.tr 24.08.2022 - 09:13

ABD'den Suriye'de hava saldırısı: İran hedefleri vuruldu

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Amerika Birleşik Devletleri'nden 'ye saldırı açıklaması geldi. ABD ordusu ülkenin Deyrizor kentinde önceden belirlenmiş hedeflere hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. 

ABD ordusundan yapılan açıklamada söz konusu hedeflerin Devlerim Muhafızları'na ait noktalar olduğu öne sürüldü. 

Saldırıya ilişkin medyasında haber paylaşılmazken 'dan da doğrulama gelmedi. 

ABD ordusu hedeflere nokta atışı yapıldığını öne sürerken, saldırı emrini Başkan Joe Biden'ın verdiği belirtildi. 

Hava saldırılarının 'ın 15 Ağustos'ta gerçekleştirdiği saldırılara yanıt olarak düzenlendiği ifade edildi. 

destekli milisler İHA'larla el-Tanf'taki ABD üssünü hedef almıştı. 

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