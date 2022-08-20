İsveç'te alışveriş merkezine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İsveç'in Malmö kentinde bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haberler - İHA 20.08.2022 - 03:44

İsveç'te alışveriş merkezine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

'in güneyinde bulunan liman kenti Malmö'deki Emporia alışveriş merkezinden silah sesleri yükseldi.

Yaklaşık 20 el silah sesinin duyulduğu alışveriş merkezindeki ziyaretçiler olay yerinde kaçmaya çalıştı.

Bölgeye gelen polis, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Polis ayrıca, saldırıyla bağlantılı olabileceği düşünülen 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayın terör şüphesi içerip içermediği henüz netlik kazanmadı.

Polis saldırının, çeteler arasında yaşanan rekabetten dolayı kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.

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