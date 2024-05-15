ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya mevcut yardım paketlerine ek olarak 2 milyar dolarlık askeri finansman sağlanacağını açıkladı. Kritik bir zamanda Ukrayna'ya destek olduklarını ifade eden Blinken mühimmatı, zırhlı araçları, füzeleri ve hava savunma sistemlerini cephe hattına ulaştıracaklarını vurguladı.

ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.

Blinken, ABD'nin 'ya askeri yardımlarının bir kısmının ulaştığını, geri kalanının da yolda olduğunu ifade ederek, "Bu, savaş alanında Rus saldırganlığına karşı gerçek bir fark oluşturacak" dedi.

Blinken yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze sistemleri ve diğer kritik hava savunma sistemlerini göndermeye odaklandığını söyledi.

Blinken bu açıklamayı Kiev'de düzenlediği bir basın toplantısında, Ukrayna güçlerinin 'nın kuzeydoğu Harkov bölgesine yaptığı ve savunma sistemlerini tehdit eden kara harekatıyla mücadele ettiği sırada yaptı.

Ukrayna'da saldırılar arttı: Birleşmiş Milletler'den uyarı

Ukrayna'da saldırılar arttı: Birleşmiş Milletler'den uyarı

Haberi Görüntüle

2 MİLYAR DOLARLIK EK YARDIM

Blinken görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 'ya mevcut yardım paketlerine ek olarak 2 milyar dolarlık askeri finansman sağlanacağını açıkladı.

Blinkan'ın açıklamasına göre fon silah sağlarken aynı zamanda Ukranya'nın sanayi tabanına da yatırım yapmayı hedefliyor. Kritik bir zamanda 'ya destek olduklarını ifade eden Blinken, mühimmatı, zırhlı araçları, füzeleri ve hava savunma sistemlerini cephe hattına ulaştırmak için acele ettiklerini vurguladı.

Macron ve Zelenski telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü

Macron ve Zelenski telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü

Haberi Görüntüle

GÜVENLİK ANLAŞMASI İMZALANACAK

ile güvenlik anlaşmasının tamamlandığını ekleyen Blinken, önümüzdeki haftalarda imzalanmasını beklediklerini aktardı.

Blinken ayrıca Rus lider Putin'in barış müzakerelerine katılmaya ilgi gösterseydi, 'nın cevap vereceğinden emin olduğunu söyledi.

Çin'in 'ya savaşta silah sağlamasa bile savunma sanayi üssüne verdiği destekten derin endişe duyduğunu aktardı.

ABD Kongresi uzun süren görüşmelerin ardından Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım sağlanmasını içeren pakete geçtiğimiz ay onay vermişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Gambiyalı eski bakana 20 yıl hapis cezası

Gambiyalı eski bakana 20 yıl hapis cezası

Afganistan'da helikopter kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Afganistan'da helikopter kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Rusya Harkov'da ilerliyor: "2 yerleşim yerini kontrol altına aldık"

Rusya Harkov'da ilerliyor: "2 yerleşim yerini kontrol altına aldık"

Ağaç halkalarından öğrenildi: 2023 yazı son 2 bin yılın en sıcak yazı olarak kayıtlara geçti

Ağaç halkalarından öğrenildi: 2023 yazı son 2 bin yılın en sıcak yazı olarak kayıtlara geçti

Yahudi yerleşimciler yaşlı bir Filistinliyi hastanelik etti

Yahudi yerleşimciler yaşlı bir Filistinliyi hastanelik etti

Hizbullah, İsrail'i vurdu: 2 askeri üsse füze saldırısı

Hizbullah, İsrail'i vurdu: 2 askeri üsse füze saldırısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...