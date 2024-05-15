ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.

Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının bir kısmının ulaştığını, geri kalanının da yolda olduğunu ifade ederek, "Bu, savaş alanında Rus saldırganlığına karşı gerçek bir fark oluşturacak" dedi.

Blinken yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze sistemleri ve diğer kritik hava savunma sistemlerini göndermeye odaklandığını söyledi.



Blinken bu açıklamayı Kiev'de düzenlediği bir basın toplantısında, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın kuzeydoğu Harkov bölgesine yaptığı ve savunma sistemlerini tehdit eden kara harekatıyla mücadele ettiği sırada yaptı.

