ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.
Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının bir kısmının ulaştığını, geri kalanının da yolda olduğunu ifade ederek, "Bu, savaş alanında Rus saldırganlığına karşı gerçek bir fark oluşturacak" dedi.
Blinken yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze sistemleri ve diğer kritik hava savunma sistemlerini göndermeye odaklandığını söyledi.
Blinken bu açıklamayı Kiev'de düzenlediği bir basın toplantısında, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın kuzeydoğu Harkov bölgesine yaptığı ve savunma sistemlerini tehdit eden kara harekatıyla mücadele ettiği sırada yaptı.
2 MİLYAR DOLARLIK EK YARDIM
Blinken görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya mevcut yardım paketlerine ek olarak 2 milyar dolarlık askeri finansman sağlanacağını açıkladı.
Blinkan'ın açıklamasına göre fon silah sağlarken aynı zamanda Ukranya'nın sanayi tabanına da yatırım yapmayı hedefliyor. Kritik bir zamanda Ukrayna'ya destek olduklarını ifade eden Blinken, mühimmatı, zırhlı araçları, füzeleri ve hava savunma sistemlerini cephe hattına ulaştırmak için acele ettiklerini vurguladı.
GÜVENLİK ANLAŞMASI İMZALANACAK
Ukrayna ile güvenlik anlaşmasının tamamlandığını ekleyen Blinken, önümüzdeki haftalarda imzalanmasını beklediklerini aktardı.
Blinken ayrıca Rus lider Putin'in barış müzakerelerine katılmaya ilgi gösterseydi, Ukrayna'nın cevap vereceğinden emin olduğunu söyledi.
Çin'in Rusya'ya savaşta silah sağlamasa bile savunma sanayi üssüne verdiği destekten derin endişe duyduğunu aktardı.
ABD Kongresi uzun süren görüşmelerin ardından Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım sağlanmasını içeren pakete geçtiğimiz ay onay vermişti.
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